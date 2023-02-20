"Барыс" объявил состав на матч КХЛ с "Авангардом"

"Барыс" объявил состав на матч регулярного чемпионата КХЛ против "Авангарда", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Омске и начнется в 19:30 по времени Астаны. Ее в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Онлайн-трансляция будет доступна здесь.

"Авангард" занимает шестое место в таблице Восточной конференции с 79 очками, в то время как "Барыс" занимает последнее, 11-е место с 61 баллом.

В своей последней игре "Барыс" победил в гостях пекинский клуб "Куньлунь" со счетом 2:1 в овертайме. Этот матч станет последней выездной поездкой "Барыса" в этом сезоне, и он закончит ее игрой против новосибирской "Сибири" 22 февраля.

Подопечные тренера Андрея Скабелки уже не имеют шансов на попадание в плей-офф КХЛ.

Состав на игру:

Шевченко – Шестаков – Петухов, Грант (А) – Ножье

Савицкий – Вей (С) – Бракко, Бекетаев – Мищенко

Рахманов – Сагадеев – Михайлис (А), Грэм – Гайтамиров

Асетов – Гурков – Кайыржан, Данияр

Вратари: Бояркин (Гудачек)

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