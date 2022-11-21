"Барыс" объявил состав на матч КХЛ

ХК "Барыс" объявил состав на матч регулярного чемпионата КХЛ против "Салавата Юлаева", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Астанчане сегодня, 21 ноября, примут уфимский клуб дома. Матч начнется в 19:30 по столичному времени.
Состав на матч с:
Савицкий – Вей (С) – Михайлис (А), Бекетаев – Грэм
Бракко – Сагадеев – Луис, Мищенко – Ножье
Кайыржан – Шестаков – Петухов (А), Гайтамиров – Данияр
Асетов – Гурков – Муратов, Григорьев
Вратари: Бояркин (Гудачек).
"Салават Юлаев" набрал 41 очко и занимает четвертое место в Восточной конференции, а у "Барыса" 28 баллов и предпоследнее, десятое место на востоке.
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