"Барыс" объявил о заключении контракта с нападающим

Пожалуйста, подождите...Укажите emailУкажите имя или псевдонимУкажите парольДля регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообществаДля редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайтеУкажите корректный Emailmaterial_dobavlen_v_izbrannoeДобавить в избранноеУбрать из избранногоПароли не совпадаютЗадайте пароль для входа на сайтХороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символовСпасибо за Ваш голос!Добавить +1Убрать +1Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Нападающий Захар Пархоменко переподписал контракт с "Барысом", сообщает официальный сайт столичного клуба.
Двухстороннее соглашение рассчитано до 30 апреля 2021 года.
Текущий сезон 23-летний воспитанник усть-каменогорского хоккея начинал в "Номаде". В чемпионате Казахстана форвард сыграл 24 матча и заработал 26 (9+17) очков. На данный момент он входит в тройку самых результативных игроков турнира.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне