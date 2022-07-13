"Барыс" объявил о подписании казахстанского защитника

Хоккейный клуб "Барыс" объявил о заключении пробного контракта с защитником Эмилем Нургалиевым, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соглашение рассчитано до 31 августа 2022 года. В это время хоккеист будет проходить просмотр в столичном клубе.

На протяжении пяти последних лет игрок обороны выступал за команды из системы "Сарыарки". В прошлом сезоне Эмиль сыграл за карагандинцев в регулярном чемпионате Казахстана 31 матч и заработал 10 (3+7) очков. В плей-офф Нургалиев провёл еще 14 встреч, за которые записал в свой актив 7 (1+6) баллов.

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