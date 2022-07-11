"Барыс" объявил о контракте с канадским нападающим

Хоккейный клуб "Барыс" официально объявил о заключении контракта с Линденом Веем, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Одностороннее соглашение с канадским форвардом рассчитано на один сезон (до 30 апреля 2023 года).

Напомним, что минувший сезон канадец начинал в составе СКА, а в ноябре вновь вернулся в "Барыс", за который выступал в сезоне-2017/18. Также в КХЛ он играл за ЦСКА, с которым стал обладателем Кубка Гагарина в 2019 году.

В сезоне-2021/22 на счету 30-летнего Вея 23 (11+12) очка в 41 матче регулярного чемпионата КХЛ за СКА и "Барыс" при показателе полезности "0". В плей-офф он провел пять матчей и записал в свой актив три (0+3) балла при показателе полезности "-8".