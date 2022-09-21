"Барыс" объявил о контракте с известным защитником

Хоккейный клуб "Барыс" официально сообщил на своем сайте о заключении контракта с Романом Савченко. Опытный защитник будет выступать в чемпионате Казахстана за "Номад" до конца сезона-2022/23, передает корреспондент Vesti.kz.

Савченко хорошо известен казахстанским болельщикам по играм за "Барыс" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В майке первой команды воспитанник усть-каменогорского хоккея провел более 500 встреч. Всего же в статистике у игрока обороны числятся 650 матчей и 161 (59+102) балл в КХЛ.

Напомним, после девяти матчей в КХЛ "Барыс" с девятью очками располагается на пятом месте в таблице Восточной конференции. Следующую игру астанчане проведут на выезде с череповецкой "Северсталью" 24 сентября.

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