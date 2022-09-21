Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Хоккей КХЛ
Комментарии

"Барыс" объявил о контракте с известным защитником

"Барыс" объявил о контракте с известным защитником
©hcbarys.kz

Хоккейный клуб "Барыс" официально сообщил на своем сайте о заключении контракта с Романом Савченко. Опытный защитник будет выступать в чемпионате Казахстана за "Номад" до конца сезона-2022/23, передает корреспондент Vesti.kz.

Савченко хорошо известен казахстанским болельщикам по играм за "Барыс" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В майке первой команды воспитанник усть-каменогорского хоккея провел более 500 встреч. Всего же в статистике у игрока обороны числятся 650 матчей и 161 (59+102) балл в КХЛ.

Напомним, после девяти матчей в КХЛ "Барыс" с девятью очками располагается на пятом месте в таблице Восточной конференции. Следующую игру астанчане проведут на выезде с череповецкой "Северсталью" 24 сентября.

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Номад ХК

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 11:49
КХЛ
"Барыс" объявил о контракте с известным защитником "Барыс" объявил о контракте с известным защитником
Сегодня , 09:04
КХЛ
В России назвали ключевой эпизод в сенсации "Барыса" и отметили крутой дебют новичка В России назвали ключевой эпизод в сенсации "Барыса" и отметили крутой дебют новичка
Вчера , 23:47
КХЛ
В КХЛ отреагировали на сенсационную победу "Барыса" В КХЛ отреагировали на сенсационную победу "Барыса"
Вчера , 23:22
КХЛ
Появилось видео раздевалки "Барыса" после сенсации в матче с лидером КХЛ Появилось видео раздевалки "Барыса" после сенсации в матче с лидером КХЛ
Вчера , 22:58
КХЛ
Скабелка объяснил сенсационную победу "Барыса" над лидером КХЛ Скабелка объяснил сенсационную победу "Барыса" над лидером КХЛ
Вчера , 22:38
КХЛ
Гуда-шоу! Призер чемпионата мира зажег после сенсации от "Барыса" Гуда-шоу! Призер чемпионата мира зажег после сенсации от "Барыса"
Вчера , 21:45
КХЛ
"Барыс" сенсационно обыграл лидера КХЛ и поднялся в топ-5 "Барыс" сенсационно обыграл лидера КХЛ и поднялся в топ-5
Вчера , 19:44
КХЛ
Джокер? Призер чемпионата мира дебютировал за "Барыс" в КХЛ Джокер? Призер чемпионата мира дебютировал за "Барыс" в КХЛ
Вчера , 13:35
КХЛ
Смотрите КХЛ в приложении и на сайте Olimpbet Смотрите КХЛ в приложении и на сайте Olimpbet
Вчера , 07:25
КХЛ
Прямая трансляция матча КХЛ "Барыс" - "Автомобилист" Прямая трансляция матча КХЛ "Барыс" - "Автомобилист"
19 сентября, 17:46
КХЛ
Американский легионер "Барыса" устроил шоу после дебютного гола в КХЛ Американский легионер "Барыса" устроил шоу после дебютного гола в КХЛ
19 сентября, 17:20
КХЛ
Победы не помогли? Конкуренты подвинули "Барыс" перед встречей с лидером КХЛ Победы не помогли? Конкуренты подвинули "Барыс" перед встречей с лидером КХЛ
19 сентября, 10:43
КХЛ
Появилось видео победной раздевалки "Барыса" после матча с "Сибирью" Появилось видео победной раздевалки "Барыса" после матча с "Сибирью"
18 сентября, 19:11
КХЛ
"Барыс" обыграл "Сибирь" в КХЛ "Барыс" обыграл "Сибирь" в КХЛ
17 сентября, 17:52
КХЛ
"Ай да укусил". Как форвард сборной Казахстана разрывает КХЛ "Ай да укусил". Как форвард сборной Казахстана разрывает КХЛ
17 сентября, 12:26
КХЛ
Игрок "Авангарда" установил историческое достижение в матче с "Барысом" Игрок "Авангарда" установил историческое достижение в матче с "Барысом"
16 сентября, 21:44
КХЛ
"Барыс" потерпел поражение после двух побед подряд в КХЛ "Барыс" потерпел поражение после двух побед подряд в КХЛ
16 сентября, 19:03
КХЛ
"Барыс" назвал состав на домашний матч КХЛ против "Авангарда" "Барыс" назвал состав на домашний матч КХЛ против "Авангарда"
16 сентября, 18:47
КХЛ
"Барыс" решил судьбу воинственного дебютанта "Барыс" решил судьбу воинственного дебютанта
16 сентября, 11:31
КХЛ
"Запасайтесь попкорном". В "Авангарде" пригрозили "Барысу"? "Запасайтесь попкорном". В "Авангарде" пригрозили "Барысу"?
16 сентября, 11:08
КХЛ
Прямая трансляция второго матча "Барыса" с "Авангардом" в КХЛ Прямая трансляция второго матча "Барыса" с "Авангардом" в КХЛ
16 сентября, 09:34
КХЛ
"Позор, пике и ужас". В России объяснили победу "Барыса" над "Авангардом" "Позор, пике и ужас". В России объяснили победу "Барыса" над "Авангардом"
16 сентября, 08:09
КХЛ
Впервые в сезоне? Где оказался "Барыс" после двух побед в КХЛ Впервые в сезоне? Где оказался "Барыс" после двух побед в КХЛ
15 сентября, 23:16
КХЛ
"Когда появятся новички?". Скабелка - о второй победе в КХЛ и приезде известного вратаря "Когда появятся новички?". Скабелка - о второй победе в КХЛ и приезде известного вратаря
15 сентября, 21:43
КХЛ
"Барыс" выиграл второй матч подряд в КХЛ "Барыс" выиграл второй матч подряд в КХЛ
15 сентября, 16:46
КХЛ
Сэйв сезона? Экс-вратарь "Барыса" совершил невероятное спасение в матче КХЛ Сэйв сезона? Экс-вратарь "Барыса" совершил невероятное спасение в матче КХЛ
15 сентября, 12:21
КХЛ
"Барыс" сделал заявление по легионерам после первой победы в КХЛ "Барыс" сделал заявление по легионерам после первой победы в КХЛ
14 сентября, 17:06
КХЛ
Капитан "Барыса" стал игроком дня в КХЛ Капитан "Барыса" стал игроком дня в КХЛ
14 сентября, 14:20
КХЛ
"Барысу" предсказали вторую победу в КХЛ с вероятным увольнением тренера у конкурента "Барысу" предсказали вторую победу в КХЛ с вероятным увольнением тренера у конкурента
13 сентября, 23:04
КХЛ
В "Барысе" высказались о подписании известного вратаря и смене капитана В "Барысе" высказались о подписании известного вратаря и смене капитана

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus