"Барыс" назвал состав на второй матч в плей-офф Кубка Гагарина

Казахстанский "Барыс" определился с составом на вторую игру с магнитогорским "Металлургом" в рамках плей-офф Кубка Гагарина, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча пройдет сегодня, 4 марта, в Магнитогорске. Начало - в 20:00 по времени Нур-Султана.
Состав казахстанского клуба:
Напомним, что после этой игры команды переедут в столицу Казахстана, где сыграют 6 и 8 марта. Серия, в которой ведет "Магнитка" 1-0, продлится до четырех побед.
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