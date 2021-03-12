Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021 Конкурсы с призами
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Барыс" назвал состав на решающий матч плей-офф с "Металлургом"

Начало игры в Нур-Султане в 19:30.

"Барыс" назвал состав на решающий матч плей-офф с "Металлургом"
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
0

ХК "Барыс" назвал состав на шестой матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Металлурга", сообщают Vesti.kz.

Встреча состоится сегодня, 12 марта, в Нур-Султане и начнется в 19:30 по местному времени.

Напомним, что эта игра может решить исход серии, в которой россияне ведут 3-2. "Магнитка" в случае победы пройдет в следующий раунд. "Барыс" же может сравнять счет в серии и перевести ее в Магнитогорск, оставив себе еще один шанс. 

За статистикой онлайн можно следить по этой ссылке

Без права на ошибку. Прямая трансляция шестого матча "Барыса" в серии плей-офф Кубка Гагарина

Вратарь: Йони Ортио (Хенрик Карлссон);
Алексей Маклюков - Даррен Диц, Кирилл Панюков -  Дмитрий Шевченко - Мэтт Фрэттин;
Диллон Хетерингтон - Егор Шалапов, Якоб Лилья - Кертис Волк - Линус Виделль;
Алекс Линтуниеми - Джесси Блэкер, Роман Старченко - Аркадий Шестаков - Никита Михайлис;
Максим Мусоров, Егор Петухов - Дмитрий Гурков - Павел Акользин. 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Металлург

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
22:59
Хоккей

"Команде аплодировали стоя". Михайлис разобрал серию с "Магниткой" и извинился за окончание сезона
Сегодня
22:41
Хоккей

"Одна из самых жестких серий". Тренер "Магнитки" прокомментировал победу над "Барысом" в плей-офф
Сегодня
22:23
Хоккей

"Металлург" после победы над "Барысом" узнал соперника по второму раунду плей-офф
Сегодня
22:07
Хоккей

"Барыс" проиграл в решающем матче "Металлургу" и вылетел из плей-офф КХЛ
Сегодня
18:42
Хоккей

"Барыс" назвал состав на решающий матч плей-офф с "Металлургом"
Сегодня
17:25
Хоккей

Хороший сценарий для победного матча, или как "Барыс" может обыграть "Металлург" в шестой игре плей-офф КХЛ
Сегодня
13:05
Хоккей

Звезда "Барыса" против легенды КХЛ. Сможет ли казахстанский клуб остановить "Металлург" в шестом матче?
Сегодня
10:00
Хоккей

Без права на ошибку. Прямая трансляция шестого матча "Барыса" в серии плей-офф Кубка Гагарина
Сегодня
09:14
Хоккей

В России дали расклад по "Востоку" с участием "Барыса" в серии плей-офф КХЛ
Сегодня
08:19
Хоккей

"Дедушки" не успеют восстановиться". Эксперт назвал победителя серии плей-офф КХЛ "Барыс" - "Металлург"
Вчера
22:44
Хоккей

В конференции "Барыса" определился еще один участник второго раунда плей-офф
Вчера
21:50
Хоккей

Швед или финн. Кого выберет "Барыс" на шестой матч с "Металлургом" в Кубке Гагарина
Вчера
21:26
Хоккей

Что едят хоккеисты, где лучшие места на борту и кто тащит первое звено? Закулисье пятого матча плей-офф "Барыса" с "Металлургом"
Вчера
20:03
Хоккей

Камбэк от "Барыса"? Как казахстанская команда "спасалась" в Кубке Гагарина при счете в серии 2-3
Вчера
19:03
Хоккей

"Металлург" задавил "Барыс", или в чем должны прибавить казахстанцы для борьбы в Кубке Гагарина
Вчера
15:43
Хоккей

Комбинация игроков "Барыса" вошла в топ-10 лучших голов месяца в КХЛ
Вчера
14:00
Хоккей

"Был растерян и не знал, что делать". В России разобрали поражение "Барыса" в пятом матче серии плей-офф КХЛ
Вчера
12:21
Хоккей

Фейк или правда? "Барыс" может лишиться ведущего форварда на развязку серии с "Металлургом" в КХЛ
Вчера
11:18
Хоккей

КХЛ назвала виновников разгрома "Барыса" "Магниткой" в пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина
10 марта
23:54
Хоккей

"Барыс" потерял канадского нападающего до конца серии с "Металлургом"
10 марта
23:15
Хоккей

"Превратили третий период в пустую формальность". КХЛ оценила победу "Магнитки" над "Барысом"
10 марта
22:58
Хоккей

Это не конец - Воробьев о победе "Металлурга" над "Барысом" в пятом матче серии
10 марта
22:40
Хоккей

"Не хватило эмоций". Михайлис назвал причины поражения "Барыса" в пятом матче с "Металлургом"
10 марта
22:22
Хоккей

"Барыс" распродал все билеты на решающий матч плей-офф против "Магнитки"
10 марта
22:14
Хоккей

"Барыс" разгромно проиграл "Металлургу" и оказался в шаге от вылета из Кубка Гагарина
10 марта
19:43
Хоккей

"Магнитка" потеряла ведущего защитника перед решающими матчами с "Барысом"
10 марта
19:06
Хоккей

"Барыс" назвал состав на пятый матч плей-офф с "Металлургом"
10 марта
18:33
Хоккей

"Металлург" их еще не видел, или куда пропала тройка лучшего снайпера "Барыса" в сезоне КХЛ
10 марта
16:59
Хоккей

Пара победных дублей от казахстанцев, или как "Барыс" закрывал серию с "Металлургом" в Кубке Гагарина
10 марта
16:04
Хоккей

"Барыс" рассказал о травмированных игроках перед гостевым матчем с "Металлургом"
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика