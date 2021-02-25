"Барыс" назвал состав на матч КХЛ с худшей командой "Востока"

Сегодня, 25 февраля, казахстанский "Барыс" на выезде сыграет с пекинским "Куньлунем" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча пройдет в Мытищах и начнется в 22:00 по времени Нур-Султана. Игру покажут в прямом эфире. Казахстанский клуб выйдет на лед в следующем составе:
Напомним, что перед этой игрой "Барыс" с 67 очками идет на шестом месте в Восточной конференции, в которой "Куньлунь" с 34 баллами располагается на последней, 12-й строчке.
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