"Барыс" нашел нового нападающего. Он призер ЧМ и ОИ

Словацкий нападающий Либор Гудачек может перейти в казахстанский "Барыс", сообщает "Спорт-Экспресс".

В прошлом сезоне Гудачек провел 11 матчей за "Нефтехимик", в которых сделал три голевых передачи, после чего перешел в минское "Динамо".

В составе белорусской команды он набрал три (2+1) очка в трех играх регулярного чемпионата КХЛ и сделал результативную передачу в трех встречах плей-офф.

В составе сборной Словакии он стал серебряным призером чемпионата мира-2012, а также выиграл бронзу Олимпиады-2022.

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