"Барыс" лишился соперника по дивизиону в КХЛ

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь" из Пекина в следующем сезоне переедет в Западную конференцию, сообщает телеграм-канал "Хоккейная правда".

Источник сообщает, что принципиальное решение об этом было принято руководством лиги на вчерашнем заседании совета директоров. Об этом будет объявлено в ближайшие дни.

Отметим, что "Куньлунь", выступающий в Восточной конференции вместе с "Барысом", третий год подряд будет принимать соперников в Мытищах.

Напомним, что "Куньлунь" выступает в КХЛ с 2016 года.

Угадай результат боя Головкин - Мурата и получи 10 000 тенге!