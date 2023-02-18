"Барыс" дожал "Куньлунь" в овертайме матча КХЛ

ХК "Барыс" провел матч регулярного чемпионата КХЛ против "Куньлуня", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Мытищах, где китайский клуб принимает своих соперников, завершилась победой "Барыса" в овертайме - 2:1. В основное время команды обменялись голами. Во втором периоде на 33-й минуте Линден Вей вывел "Барыс" вперед.

Хозяева льда отыгрались в третьем периоде, незадолго до финальной сирены. Шайба на счету Джека Родуолда, отличившегося на 58-й минуте.

В овертайме из-за удаления в составе "Куньлуня" астанчане имели численное преимущество - четыре на три, и сумели извлечь из этого пользу. На 62-й минуте Никита Михайлис при участии Вея и Джереми Бракко забросил победную шайбу.

Таким образом астанчане прервали серию из двух поражений.

Астанчане потеряли шансы на попадание в плей-офф КХЛ. Далее их ждут выездные игры против омского "Авангарда" (20 февраля) и новосибирской "Сибири" (22 февраля).

"Куньлунь" также является неудачником "регулярки" КХЛ. Китайский клуб с 48 очками идет на предпоследнем, 10-м месте в таблице Западной конференции.

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