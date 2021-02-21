"Автомобилист" спустил "Барыс" на восьмое место Восточной конференции КХЛ

Екатеринбургский "Автомобилист", обыграв в серии буллитов "Сочи", спустил "Барыс" на восьмое место Восточной конференции КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 4:3 (2:0, 0:0, 1:3, 0:0, 1:0). В основное время шайбы в составе "Автомобилиста" забросили Алексей Макеев (14-я и 60-я минуты) и Павел Дацюк (18). У "Сочи" отличились Сергей Шмелев (45), Игорь Руденков (60) и Иван Мищенко (60). В серии буллитов победу "Автомобилисту" принес Станислав Бочаров.

"Автомобилист" ранее гарантировал себе попадание в плей-офф, "Сочи" потерял шансы на попадание в восьмерку лучших команд Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.

"Барыс", "Автомобилист" и "Торпедо" набрали по 66 очков в 57 матчах, но казахстанская команда уступает по дополнительным показателям обоим. В итоге "Барыс" - восьмой, "Торпедо" - седьмоq, а "Автомобилист" забрался на шестое место. Следующий матч "Автомобилист" проведет 23 февраля на выезде против московского "Динамо".

На данный момент соперник "Барыса" по первому раунду Кубка Гагарина - казанский "Ак Барс". Напомним, "Барыс" сегодня разгромно проиграл новосибирской "Сибири" со счетом 1:5 в последнем домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.