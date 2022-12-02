Андрей Скабелка объяснил поражение от лидера конференции КХЛ

Наставник "Барыса" Андрей Скабелка высказался о поражении астанчан в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Автомобилиста", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Астане завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

"Нужно было забивать первыми в такой игре. Проделали большой объем работы, нет претензий к ребятам, разность между победой и поражением делает то, забиваешь ты в большинстве или нет", - цитирует Скабелку сайт КХЛ.

"Автомобилист" набрал 53 очка и лидирует в Восточной конференции КХЛ.

В следующей встрече "Барыс" сыграет на своем льду с "Салаватом Юлаевым". Игра состоится 4 декабря.

"Салават Юлаев" имеет 45 баллов и располагается на пятом месте на Востоке. "Барыс" набрал 33 очка и занимает девятое место.

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