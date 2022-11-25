Агент Скабелки рассказал об интересе топ-клуба КХЛ

После увольнения из "Авангарда" экс-генменеджер клуба Алексей Волков рассказал, что перед сезоном предлагал председателю Совета директоров клуба Александру Крылову в качестве главного тренера кандидатуру Андрея Скабелки. Шуми Бабаев, который является агентом Скабелки, ныне возглавляющим "Барыс", прокомментировал эту информацию.

Скабелка возглавлял омский клуб в сезоне-2017/18, но был уволен в ходе регулярного чемпионата КХЛ.

"Интерес со стороны "Авангарда" действительно был, но переговоров как таковых не было, потому что Волков ничего не мог делать без согласования с Крыловым. Знаю, что Алексей пытался пролоббировать кандидатуру Скабелки. В итоге не получилось, но как там все было и по чьей инициативе, я понятия не имею", - приводит слова Бабаева Betonmobile.ru.

Напомним, "Авангард" выигрывал Кубок Гагарина в 2021 году. В нынешнем сезоне КХЛ омичи с 39 очками идут шестыми в Восточной конференции, в которой "Барыс", ведомый Скабелкой, располагается на девятой строчке, набрав 30 очков.

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