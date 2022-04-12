Агент рассказал о судьбе главного тренера "Барыса"

Агент Шуми Бабаев, который в свое время был генеральным менеджером сборной Казахстана по хоккею, поделился мнением о ситуации вокруг главного тренера "Барыса" Юрия Михайлиса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Дело в том, что если бы главного тренера в "Барысе" решено было поменять, то это, наверное, как раз случилось бы до чемпионата мира, то есть сразу после вылета из плей-офф. Почему? Потому что, если менять тренера, то под него нужно комплектовать новую команду, а комплектовать нужно уже вчера. Поэтому я делаю вывод, что Юрий Михайлис в "Барысе" остается", - цитирует Бабаева Betonmobile.ru.

Напомним, в минувшем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги "Барыс" занял восьмое место и вышел в Кубок Гагарина, где в первом раунде проиграл магнитогорскому "Металлургу" (1-4 в серии).

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