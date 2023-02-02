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Агент объяснил провалы "Барыса" в КХЛ и почему не уволили Скабелку

Агент объяснил провалы "Барыса" в КХЛ и почему не уволили Скабелку
©ХК "Барыс"

Шуми Бабаев, агент главного тренера "Барыса" Андрея Скабелки, в недавнем прошлом работавший генеральным менеджером сборной Казахстана, порассуждал о шансах астанчан в борьбе за место в плей-офф КХЛ, а также о перспективе своего клиента остаться в столичном клубе.

"Барыс" с 57 очками идет на предпоследней, десятой строчке в таблице Восточной конференции.

"После того как "Барыс" подкосил выезд на Дальний Восток, начался очень плотный график матчей - они идут через день и с очень сложными соперниками. Но следующая встреча после 5 февраля состоится только 13-го числа. Не понимаю, почему нельзя было сделать календарь более сбалансированным, чтобы не получалось то густо, то пусто? На игроков выпала колоссальная нагрузка! Надеюсь, во время паузы команда отдохнет, восстановится, перезагрузится. Правда, дальше предстоят тяжелейшие матчи и ни одного проходного соперника, все решают какие-то задачи. Но чего жаловаться? "Барыс" сам себя загнал в эту ситуацию, в это турнирное положение. Так что ничего не остается, надо выбираться. Мне лично очень хочется, чтобы казахстанская команда попала в плей-офф, но… Будет тяжело, запаса нет, все игры получаются плотные, и очки надо выгрызать у любого соперника. Только так можно остаться в обойме команд, которые бьются за одно место в плей-офф. Правда, пока есть вариант, что к ним примкнет "Адмирал", и мест станет два. Так что нас ждет интересная борьба", - рассказал Бабаев Betonmobile.ru.

Также Бабаев прокомментировал, есть ли какие-то разговоры о будущем Скабелки, учитывая тяжелое турнирное положение "Барыса".

"Какие могут быть разговоры, если у него двухлетний контракт? Перед Скабелкой была поставлена задача привлечь в команду как можно больше молодых казахстанских игроков, он это делает. Да и другие основные моменты, которые ему были озвучены, воплощает в жизнь. Да, сезон идет тяжело, но команда находится в обойме, бьется и не сдается. Это хорошо. Так почему это должно подорвать кредит доверия к Скабелке? Он же не просит каких-то топовых игроков, не занимался комплектованием команды, он работает с теми, кого ему дали. Именно поэтому от руководства страны не последовало реакции на письмо болельщиков, которое недавно было опубликовано. Я по-прежнему считаю, что настоящие болельщики должны поддерживать команду в такой сложный момент, радоваться за молодых ребят, которые вышли на новый уровень, а не спускать на них всех собак, не критиковать и не искать крайних", - уверен Бабаев.

Следующую игру в КХЛ астанчане проведут на выезде с московским "Динамо" 3 февраля.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Скабелка Андрей

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