Для плей-офф этого мало. "Барыс" с Михайлисом отлично начинает матчи, но потом их отдает

ХК "Барыс" в пяти матчах нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) открывал счет первым, но выиграл из них в основное время всего две встречи. Подробнее об очках, упущенных командой Юрия Михайлиса, в материале корреспондента Vesti.kz.
В семи матчах нынешней "регулярки" казахстанская команда набрала девять очков и пока имеет шансы на выход в плей-офф. "Барыс" практически не проигрывает стартовые периоды, но затем команда может "зажаться" и поделиться очками с соперниками. Возможно, что подопечным Михайлиса не хватает оптимальной физической формы и концентрации в концовках встреч.
В других матчах "Барыс", если забивал первым, то за 60 минут основного времени не проигрывал. Есть и другой момент - у подопечных Михайлиса вместе с ЦСКА наименьшее количество поражений в основное время (по одному).
Сколько было бы очков, если бы удалось удержать преимущество? 11 из 14 возможных. То есть всего на два очка больше, чем сейчас. "Барыс" цепляется за баллы в игре с каждым конкурентом, но выиграл всего три противостояния.
Для успешного продвижения в плей-офф этого мало. Там важнее будет итоговый счет, а не временное превосходство, но этого пока нет.
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Напомним, выступление в КХЛ "Барыс" продолжит в Екатеринбурге, где завтра, 7 октября, сыграет с "Автомобилистом". Подопечные Михайлиса занимают девятую строчку с девятью очками на "Востоке", а их российские конкуренты делят с 18 очками третье-четвертое места с "Салаватом Юлаевым".
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