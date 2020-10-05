"Прервали серию СКА". КХЛ - о победе "Барыса" после выхода из карантина

КХЛ
на своем официальном сайте отметила непростую победу "Барыса"
над СКА
, у которого в столице Казахстана прервалась победная серия в "регулярке" из двух матчей на выезде.
"Барыс" обыграл СКА в первом матче КХЛ после возвращения
"Хозяева, вышедшие с двухнедельного карантина, последний матч провели еще 14 сентября, когда уступили дома в серии бросков ЦСКА. По сравнению с той игрой в состав вернулись Даррен Диц, Джесси Блэкер и Якоб Лилья. Питерцы же, завершающие свой восточный выезд, в ходе которого обыграли наполовину молодежным составом "Сибирь" и "Амур", никаких перестановок в составе не делали.
Первый период прошел в довольно равной борьбе - быть может, с небольшим преимуществом гостей. На 12-й минуте Роман Старченко стремительно убежал "один в ноль", но догнавший его Арсений Бринкман помешал нанести точный бросок - ценой фола. Меньшинство "армейцы" отстояли, но не прошло и полминуты после того как составы выровнялись, и Антон Сагадеев открыл счет, воспользовавшись неразберихой на пятаке Михаила Бердина. А к перерыву счет удвоился - цели достиг бросок Дица с практически нулевого угла.
Отомстил хозяевам уже в середине второго периода Иван Морозов. Правда, у него угол для обстрела был гораздо более выгодным, тем не менее, броска никто не ожидал, да и сам Иван всем своим видом показывал, что ищет, кому бы отдать передачу. Возможно, действительно искал, но, поняв, что "барсы" старательно перекрывают все возможные траектории, беспрепятственно сблизился с воротами, и удивил Хенрика Карлссона - броска также не ожидавшего.
Ассистировавший Морозову Владимир Ткачев продлил свою результативную серию до четырех встреч, а в третьей двадцатиминутке то же самое (продолжил серию, а не отдал результативную передачу) сделал и Евгений Тимкин. Атаку "Барыса" сорвал в средней зоне Дмитрий Завгородний, и, выкатившись с Тимкиным "два в два", помог Евгению сравнять счет. После этого игра плавно покатилась к овертайму, но за 19 секунд до сирены Виктор Сведберг в безобидной ситуации выбросил шайбу за пределы площадки, за что и был оштрафован.
В третьем периоде времени на результативную атаку питерцам не хватило, а в овертайме они разыгрывали большинство очень неторопливо и не очень остро. Да еще и сами удалились. После чего соперники поменялись местами - "Барыс" также не преуспел в большинстве, и уже Диц отправился на скамейку штрафников. Затем последовала длительная пуза, во время которой пришлось приводить в порядок сетку на воротах. Когда игра возобновилась, Тимкин выкатился на импровизированный буллит, но переиграть Карлссона не смог. Пришлось выявлять победителя в серии бросков, и там удача улыбнулась хозяевам", - говорится в тексте.
После этой игры "Барыс", набрав девять очков, расположился на девятом месте из 12 в Восточной конференции. СКА с 19 баллами сохранил за собой вторую строчку в Западной конференции.
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