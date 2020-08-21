Новичок из НХЛ и Фрэттин попали в состав "Барыса" на первый матч с новым тренером

Сегодня, 21 августа, "Барыс"
проведет товарищеский матч с устькаменогорским "Торпедо"
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Игра на "Барыс-Арене" начнется в 19:00 по времени Нур-Султана, а посмотреть ее в прямом эфире можно здесь
.
В состав "Барыса" на предстоящий матч вошли два новичка - шведский форвард Якоб Лилья
, ранее выступавший за "Коламбус" из НХЛ, канадский форвард Мэтт Фрэтти
н, вернувший в команду из "Ак Барса". Еще один новичок казахстанского клуба начнет игру на скамейке запасных - это финский вратарь Йони Ортио
, который прошлый сезон провел в швейцарском "Цюрихе".
Состав "Барыса"
:
Вратарь
: Хенрик Карлссон, запасной - Йони Ортио;
Защитники
: Леонид Метальников, Джесси Блэкер, Кирилл Полохов, Даррен Диц, Виктор Сведберг, Никита Клещенко, Валерий Орехов, Темирлан Гайтамиров,
Нападающие
: Никита Михайлис, Кертис Волк, Егор Петухов, Павел Акользин, Мэтт Фрэттин, Кирилл Панюков, Якоб Лилья, Роман Старченко, Линус Виделль, Аркадий Шестаков, Максим Мусоров, Валерий Орехов, Антон Сагадеев, Алихан Асетов.
Предстоящий матч станет дебютом казахстанца Юрия Михайлиса
на посту главного тренера "Барыса". В системе клуба он работает с 2007 года.
Прямая трансляция матча "Барыс" - "Торпедо"
Подписывайтесь на наш Telegram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта, а также самыми крутыми матчами и голами прямо в своем телефоне