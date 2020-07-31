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КХЛ "похоронила" семерых хоккеистов "Барыса"

Необычная техническая ошибка возникла и на сайте МХЛ.

КХЛ "похоронила" семерых хоккеистов "Барыса"
Фото: ХК "Барыс"©️
Новости спорта Хоккей КХЛ
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На сайтах КХЛ и МХЛ появились даты смерти хоккеистов, сообщает "Спорт-Экспресс".

"Необычная техническая ошибка возникла на страницах игроков на сайтах КХЛ и МХЛ. У хоккеистов появилась графа "дата смерти", в которой указано 1 января 2001 года (в КХЛ) и 1 января 1 года (в МХЛ)", - говорится в сообщении.

У "Барыса" техническая ошибка затронула семь хоккеистов из 35. Это Джесси Блэкер, Павел Акользин, Хенрик Карлссон, Алексей Маклюков, Егор Петухов, Мэттью Фрэттин и Артем Бакушин.  

 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Акользин Павел Фрэттин Мэтт

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