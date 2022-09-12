18-летнего сына тренера КХЛ увезли на носилках после силового приема

Нападающий "Спартака" Шейн Принс грубо атаковал Ярослава Цулыгина из "Салавата Юлаева" и был удален до конца матча, передает корреспондент Vesti.kz. Эпизод произошел в начале игры.
На 12-й минуте встречи 18-летний Цулыгин попал под силовой прием и неудачно упал - хоккеиста увезли со льда на носилках.
"Ярослав Цулыгин покидает лед на носилках. Нашего защитника грубо атаковал Шейн Принс 😢", - пишет пресс-служба клуба из Уфы.
Добавим, что 18-летний Цулыгин является сыном главного тренера "Салавата Юлаева" Николая Цулыгина.
Реклама