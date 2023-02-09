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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Звонили игрокам сборной Казахстана, но...". Алиев - о трансферах "Кызыл-Жара" и сокращении КПЛ

"Звонили игрокам сборной Казахстана, но...". Алиев - о трансферах "Кызыл-Жара" и сокращении КПЛ
©ФК "Кызыл-Жар"

Главный тренер "Кызыл-Жара" Али Алиев в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о селекционных решениях клуба и уходе лидеров, а также прокомментировал решение сократить количество участников высшего дивизиона чемпионата Казахстана.  

- Али Ханалиевич, команда значительно поменялась в межсезонье. Это осознанный шаг клуба или были игроки, чей уход для вас воспринимается как потеря? 

- Как и многие команды, мы обновляемся. Кто-то точечно берет игроков, но все зависит от проведенного сезона. Мы многим игрокам предложили контракты, но кого-то не устроили условия, кто-то по семейным обстоятельствам уехал, кто-то сам хотел сменить обстановку. Трем игрокам мы сразу предложили контракты на хороших условиях, и они их приняли. Поэтому это естественный процесс, который происходит в любой команде.

- Если подробнее говорить о трансферах на вход. "Кызыл-Жар" подписал бельгийского защитника. Крайне нетипичный переход для всего казахстанского футбола. Как вы нашли Ван Ден Богарта и чем он вас впечатлил? 

- Он попал к нам неожиданно. Матео Мужек не согласился продлить контракт, агенты предложили нам Ван Ден Богарта, посмотрели его и приняли решение. Возраст, качества и, главное, условия контракта нас устроили.

- Вы признавали, что "Кызыл-Жару" надо расширять казахстанскую обойму. Сейчас клуб взял Саулета и также в команде Шадманов. Это интересные игроки, но пока они даже не кандидаты в сборную. Для "Кызыл-Жара" сборники - это слишком дорогое удовольствие? 

- Ардак и Бекзат нам были знакомы. Мы пригласили их на сбор, чтобы познакомиться ближе в тренировочном процессе. Они очень приятно удивили, оба дисциплинированы и ответственны. По игрокам сборной Казахстана, мы тоже звонили и приглашали, но, увы, кто-то вежливо отказался, у кого-то по условиям сложно. Поэтому нам пока тяжело конкурировать в подписании сборников. Но, уверен, что те же Саулет, Шадманов, Тапалов и наши другие казахстанцы будут привлекаться в ряды сборной.

- "Кызыл-Жар" оказался в большом списке наших клубов, кто не обошел стороной белорусский рынок. Вы подписали Евгения Березкина. Эта тенденция в КПЛ на белорусских игроков связана с тем, что они в плане цена-качество более предпочтительны, чем казахстанцы? 

- Евгения нам предложили сразу после окончания сезона. Мы хотели укрепить опорную зону, поскольку Мартинш уехал в Израиль, Тихоновский тоже не продлил контракт. Еще мы звонили казахстанским игрокам, в том числе уровня сборной Казахстана, но они не согласились. Возраст и карьера Березкина, в том числе игры за БАТЭ, показали, что он конкурентоспособен.

- После ухода Лобанцева до сих пор нет определенности, кто будет вашим основным вратарем. Вы нашли решение или еще в поиске? 

- Мы сейчас в поиске вратаря, есть кандидаты, которые находятся на просмотре. Но наше желание - чтобы в воротах играл казахстанец. Будем искать баланс, поскольку усложнилась ситуация с заявкой на сезон, теперь 12 иностранцев и 13 воспитанников (казахстанского футбола), поэтому хотелось бы использовать иностранцев на других позициях.

- И немного заглядывая в будущее. В этом году из высшего дивизиона вылетают срази три команды. Как вы думаете, насколько правильным является решение о сокращении участников лиги? И можно ли сказать, что в предстоящем чемпионате борьба за выживание будет гораздо более сложной и даже ожесточенной?

- Если это принято для того, чтобы улучшить инфраструктуру и в целом всю материально-техническую базу многих клубов, то считаю, что все верно. Наши болельщики заслужили ходить на хорошие и модернизированные стадионы. Сейчас, приглашая игроков, клуб порой не имеет базы и тренировочного центра, хороших полей для футбольного центра.

Борьба за выживание однозначно ужесточится, она ведь и в прошлом году была до последнего тура. Резюмируя, если цель сокращения именно в аспекте улучшения инфраструктуры, то это оправдано. Но и после, думаю, надо оказывать помощь клубам для того, чтобы улучшать всю материально-техническую базу, ведь не все зависит только от сокращения лиги.

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Метки:
Кызыл-Жар СК КПЛ Межсезонье в КПЛ Сборная РК по футболу

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