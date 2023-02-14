"Зенит" без Алипа сыграл вничью с клубом РПЛ

"Зенит" из Санкт-Петербурга сыграл вничью с "Уралом" на сборах в ОАЭ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе клуба из Екатеринбурга отличился Фаниль Сунгатулин, а за "Зенит" забил Матео Кассьерра.
Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип не принимал участия в матче. Ранее во вторник 14 февраля казахстанец провел целиком всю встречу против команды из ОАЭ "Дубай Сити", которую "Зенит" разгромил со счетом 8:0.
В следующем матче подопечные Сергея Семака сыграют с иранским "Сепаханом" 17 февраля.
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