"Завидую футболистам "Кайрата". Лучший игрок Казахстана-2002 оценил назначение Бердыева

Игроки "Кайрата" с приходом Курбана Бердыева получат много новых знаний и опыта, считает лучший игрок Казахстана 2002 года Евгений Ловчев. Комментируя корреспонденту Vesti.kz это назначение, он отметил что Бердыев по-прежнему востребован в России.

"Поздравляю алматинцев с приглашением сильного специалиста. По-доброму завидую футболистам "Кайрата", которые приобретут очень много опыта, новых знаний, навыков и умений.

Можно ли сказать, что он востребован в России? Безусловно, да. Но, независимо от местоположения, Курбан Бекиевич Бердыев - высококлассный и титулованный специалист", - заявил Ловчев-младший.

Напомним, контракт с Бердыевым подписан до конца года с возможностью пролонгации на два года. Ранее 69-летний экс-наставник "Рубина" и "Ростова" занимал должность советника председателя наблюдательного совета клуба.

До Бердыева в этом сезоне клубом поочередно руководили Алексей Шпилевский, Кирилл Кекер и Артем Гавриленко.

26 августа алматинцы под руководством нового тренера проведут ответный матч раунда плей-офф Лиги конференций против люксембургской "Фолы". Первый поединок завершился разгромной победой казахстанского клуба (4:1).

Напомним, Евгений Ловчев-младший выступал в Казахстане за "Женис", "Кайрат", "Шахтер", "Тобол" и национальную команду. В 2001 и 2004 годах он становился чемпионом страны, а в 2001 и 2002 - обладателем Кубка. Также в 2002 году он был назван лучшим игроком Казахстана.

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