Затраты на футбол в Казахстане сравнили с Узбекистаном и Таджикистаном

Алишер Аминов, бывший член исполкома РФС и комитета по развитию, экс-кандидат в президенты РФС, разработавший для Федерации футбола Таджикистана программу развития с 2023 по 2028 год, сравнил траты на таджикский футбол с вложением в этот вид спорта в Казахстане и Узбекистане, сообщает Sport.kg.

"Таджикский футбол на протяжении последних ста лет имеет очень интересную историю. Средняя посещаемость чемпионата до пандемии была шесть тысяч человек, после пандемии упала - сейчас это где-то 4,5 тысячи.

В столице народу ходит мало, а вот в регионах - напротив, посещаемость приличная.

Материально-техническая база стадионов во многих городах требует модернизации.

Расходы всех клубов составляют 3,7-4 миллиона долларов. Для сравнения, в Узбекистане суммарный бюджет профессиональных соревнований 70 миллионов государственных средств, а в Казахстане - 200 миллионов", - отметил он.

Напомним, что по итогам сезона 2022 года в КПЛ чемпионом стала "Астана", второе место занял "Актобе", третьим стал "Тобол". В первую лигу вылетели "Туран" и "Акжайык", а в премьер-лигу вышли "Окжетпес" и "Кайсар".

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