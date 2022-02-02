Защитник сборной Казахстана официально перешел в новый клуб

Футбольный клуб "Актобе" продолжает обновлять состав. На сей раз новичком команды стал 23-летний центральный защитник Алибек Касым, сообщает пресс-служба "красно-белых".

Воспитанник "Кайрата" выступал за "Кызыл-Жар" из Петропавловска с 2019 года. В составе северян провел 44 игры и забил девять мячей, семь из которых в прошлом сезоне. Также в минувшем году Алибек дебютировал за сборную Казахстана в матчах против Северной Македонии и Таджикистана.

Он также помог "Кызыл-Жару" завоевать путевку в Лигу конференций.

Ранее "Актобе" объявил о переходе вратаря национальной команды Стаса Покатилова.