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Защитник сборной Казахстана официально перешел в новый клуб

Защитник сборной Казахстана официально перешел в новый клуб
©КФФ
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Футбольный клуб "Актобе" продолжает обновлять состав. На сей раз новичком команды стал 23-летний центральный защитник Алибек Касым, сообщает пресс-служба "красно-белых".

Воспитанник "Кайрата" выступал за "Кызыл-Жар" из Петропавловска с 2019 года. В составе северян провел 44 игры и забил девять мячей, семь из которых в прошлом сезоне. Также в минувшем году Алибек дебютировал за сборную Казахстана в матчах против Северной Македонии и Таджикистана.

Он также помог "Кызыл-Жару" завоевать путевку в Лигу конференций.

Ранее "Актобе" объявил о переходе вратаря национальной команды Стаса Покатилова.


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Метки:
Межсезонье в КПЛ КПЛ Актобе ФК Кызыл-Жар СК

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