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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

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Запутанная история и повышение в классе с 13-го места. Чем известен "новый" клуб Оразова?

Запутанная история и повышение в классе с 13-го места. Чем известен "новый" клуб Оразова?
©КФФ

24-летний полузащитник сборной Казахстана Рамазан Оразов может стать очередным игроком, уехавшим из КПЛ в европейский чемпионат. Претендентом на футболиста "Актобе" называют бельгийский "Льерс". Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом клубе подробнее.

Накануне появилась информация от журналиста Ермухамеда Маулена, который рассказал, что над переходом Оразова в "Льерс" работает его агент Кен Ван Дейк. Этот же менеджер работает с другим казахстанским футболистом Яном Вороговским, который в настоящее время играет за бельгийский "Моленбек".

Итак, "Льерс", как и "Моленбек" Вороговского, выступает во втором дивизионе Бельгии. Кстати, обе команды находятся в лидирующей шестерке. После 17 туров "Льерс" занимает четвертую строчку, отставая от лидеров из "Беерсхота" на шесть пунктов. В ходе сезона команда не раз возглавляла турнирную таблицу. Поэтому шансы на выход в высший дивизион были и все еще сохраняются.

История клуба "Льерс" достаточно богата, но в то же время очень запутана. В бельгийском городке Лиер всегда любили футбол, и там была своя команда. Но в 2018-м клуб обанкротился, поэтому произошло много изменений. Сначала случилось слияние двух клубов, объединившихся в "Лира-Льерс" и в "Оостерзонен/Льерс". В итоге вторая команда спустя некоторое время стала называться "Льерс Кемпензонен". Это и есть та команда, которая сейчас выступает во втором дивизионе и интересуется Оразовым. К примеру, клуб "Лира-Льерс" играет в четвертой лиге, и это команда не имеет прямого отношения к "Льерсу".

В нулевых будущий "Льерс", еще под названием "Оостерзонен", играл в любительских лигах. Были успешные взлеты до третьего дивизиона, но затем в бельгийском футболе произошла реформа и третий дивизион был приравнен к первому любительскому. 

В 2018-м новым владельцам удалось выкупить у ликвидатора название "Льерс", эмблему и право на продолжение истории бывшего клуба. В том же году был открыт клубный музей, и "Льерс" поставил перед собой задачу построить сильный профессиональный клуб.

В сезоне-2019/20 клуб играл в третьей лиге. Не прошло и месяца с начала чемпионата, как его приостановили, а затем объявили досрочно завершенным из-за пандемии. Клуб занял лишь 13-е место на старте сезона и едва не вылетел в дивизион ниже, во второй любительский. Из-за дальнейшего недовольства со стороны команд, занявших низшие места, в лиге решили оставить весь состав участников без изменений.

Однако из-за того, что во втором дивизионе были выявлены лучшие команды, которые перейдут в высшую лигу, теперь уже там возник недостаток клубов. В Бельгийской футбольной ассоциации просто решили раздать несколько путевок во второй дивизион командам из третьей лиги. Но смотрели в ассоциации не на позиции команд по итогам короткого коронавирусного сезона, а на наличие профессиональной лицензии. Именно ее наличие помогло "Льерсу" чудом подняться в классе, несмотря на 13-ю строчку.

По итогам сезона-2020/21 "Льерс" должен был вылететь в третью лигу, вновь в первый любительский дивизион. Но здесь вновь команде улыбнулась невероятная удача. Так как любители не выступали весь сезон из-за все того же коронавируса, в ассоциации приняли решение не понижать команды, занявшие последние места во втором дивизионе. Поэтому "Льерс" сохранил за собой место в этой лиге.

В прошлом сезоне команда заняла пятое место в чемпионате из восьми команд, и уже на законных основаниях осталась во втором дивизионе, именно за счет спортивных результатов. Это несмотря на скромный бюджет. Этим летом клуб подал заявку с планом полной реконструкции своего стадиона "Херман Вандерпортенстадион", который имеет почти столетнюю историю и вмещает более 14 тысяч зрителей.

На данный момент за "Льерс" играют бельгийцы, а также по одному игроку из Португалии и Камеруна. Как раз таки легионеры являются самыми дорогостоящими футболистами. Экс-вингер сборной Камеруна Серж Табеку стоит 600 тысяч евро, а двухметровый португальский нападающий Леонардо Роша оценивается в 500 тысяч евро. Стоимость Оразова составляет также 500 тысяч евро. Если он перейдет в "Льерс", то войдет в топ-3 дорогостоящих исполнителей команды. Суммарный ценник игроков "Льерса" - 5,75 миллиона евро. По этому показателю "желто-черные" лишь девятые среди 12 команд.

Также за "Льерс" играет голкипер Йенс Тенкенс, который несколько лет назад вызывался в сборную Бельгии. В октябре 2019-го он даже приезжал на матч квалификации Евро-2020 в Астану против команды Казахстана.

С учетом того, как нынешнее руководства клуба работает с упором на будущее, у клуба действительно есть перспективы. "Льерс" уже борется за путевку в высший дивизион, и Оразов в этом нелегком деле мог бы помочь команде. Так же и сам переход может пойти Рамазану на пользу, ведь это шаг для карьерного роста.

В этом году Оразов провел за "Актобе" и сборную Казахстана 34 матча во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. С актюбинцами он стал серебряным призером КПЛ, а со сборной вышел с первого места из группы дивизиона С Лиги наций.

Отметим, что ради продолжения карьеры в Европе полузащитник ранее отказался от перехода в "Астану".

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Метки:
Футбол Сборная РК по футболу Оразов Рамазан Бельгия Актобе ФК КПЛ Вороговский Ян Евро-2020 Лига наций

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