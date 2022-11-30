Зажег в Лиге наций и уедет в Турцию? Как Аймбетов вырос в самого стабильного форварда сборной Казахстана

Абат Аймбетов стал одним из ключевых игроков сборной Казахстана в этом году и его стабильность в последние сезоны действительно впечатляет. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о статистических показателях форварда и его шансах вновь попробовать себя за рубежом.

Прошлый год для Абата прошел на минорной ноте. Странный переход в "Крылья Советов", стремительное возвращение на родину, скомканный из-за травм сезон в "Астане" - все эти факторы выбили его из колеи.

Однако и сезон-2022 у форварда задался далеко не сразу. Он был бэкап-опцией на позицию центрального нападающего в "Астане" и провел старательный, но безголевой матч с Молдовой в стыках Лиги наций.

Многое изменил приход Магомеда Адиева в сборную Казахстана. Российский специалист заранее для себя решил, что Аймбетов для него первый номер среди нападающих. Абат отблагодарил тренера шикарным дублем в ворота Азербайджана. К слову, те голы едва ли не самые важные для сборной Казахстана в этом году - именно они принесли команде важную победу с точки зрения психологии и задали тон удачному выступлению команды в цикле.

Июньские матчи в сборной перевернули сезон для Аймбетова. Его роль изменилась и в "Астане". Показательно, что до старта нового розыгрыша Лиги наций у Абата не было ни одного гола в КПЛ-2022 и в среднем он получал 20-30 минут игрового времени, выходя на замену.

После возвращения из сборной, Аймбетов в десяти матчах КПЛ забил девять голов. Таким образом, он стал самым результативным казахстанским игроком во всем чемпионате наряду с Тимуром Досмагамбетовым.

Выдав вдохновенную осеннюю часть в клубной карьере, Аймбетов не сбавил обороты и в сборной. В ответном матче с Беларусью на его счету был ассист, а в товарняке с ОАЭ он забил единственный гол нашей команды.

Если брать дистанцию последних четырех сезонов, Аймбетов безусловно лучший казахстанский нападающий. Даже несмотря на спад в прошлом году, он все равно не упал ниже отметки в десять голов за "Астану" во всех турнирах. В итоге, так выглядит результативность Абата на клубном уровне за последние четыре сезона (учитывались игры в КПЛ, Кубке Казахстана и еврокубках):

Сезон 2019 - 18 голов

Сезон 2020 - 10 голов

Сезон 2021 - 10 голов

Сезон 2022 - 10 голов

Любопытно, что среднее количество минут на гол у форварда в прошедшем сезоне даже ниже, чем в чемпионском сезоне за "Кайрат". Плюс надо заметить, что Абат добился таких показателей в трех абсолютно разных командах как по стилистике игры, так и по возможностям.

Но при всей стабильной результативности в Казахстане, до этого года в резюме Аймбетова в проекции зарубежной карьеры не хватало ярких международных матчей. И этот гештальт он закрыл, доказав, что способен забивать на уровне таких турниров, как Лига наций.

Сейчас Абат вновь сильно настроен на отъезд из КПЛ. В Казахстане он всего добился, теперь нужен новый вызов. По слухам, игроку ищут варианты в Турции и это приоритетное направление для него.

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