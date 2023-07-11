Яцек Гуральски может вернуться в "Кайрат"

Бывший капитан "Кайрата" Яцек Гуральски заявил, что может вернуться в алматинский клуб, передает Meta-ratings.kz. Он отметил, что для этого команде снова нужны чемпионские амбици.
"Я поговорил с Константином Лежневым (спортивным директором "Кайрата" - прим. ред.), однако думаю, что будет сложно вернуться в "Кайрат" в течении этого сезона. Хотелось бы, чтобы президента клуба Кайрата Боранбаева освободили, после чего он будет строить сильную команду, которая будет бороться за чемпионство", - сказал Гуральски.
Напомним, Гуральски, полузащитник сборной Польши, защищал цвета алматинского клуба в 2020-2022 годах. В футболке "Кайрата" поляк сыграл 37 матчей и выиграл чемпионат и Кубок Казахстана, а также вышел в групповой этап Лиги конференций.
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