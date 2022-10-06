Выбран лучший гол чемпионата Казахстана по футболу в сентябре

Гол полузащитника "Актобе" Руслана Камболова признан лучшим в чемпионате Казахстана по футболу по итогам сентября, передают Vesti.kz.

Результаты голосования, проводимого среди болельщиков, на своем сайте опубликовала ПФЛК.

Так, на выбор любителей футбола было предложено десять голов, забитых в КПЛ в прошлом месяце.

За гол Камболова, который он забил в ворота "Мактаарала", отдали голоса более поливины респондентов - 53,52 процента.

Второе место в опросе занял гол нападающего "Тараза" и сборной Казахстана Абылайхана Жумабека, забитый в ворота "Аксу" - 22,13 процента.

В тройку лучших вошел гол еще одного форварда сборной Казахстана Артура Шушеначева, забитый им за "Кайрат" в ворота "Ордабасы" - 11,1 процента.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 21 13 3 5 30-22 42 2 Астана 21 11 5 5 45-21 38 3 Тобол 21 11 5 5 39-27 38 4 Кайрат 21 9 6 6 27-27 33 5 Ордабасы 21 10 2 9 31-29 32 6 Шахтер 21 9 3 9 30-27 30 7 Каспий 21 9 2 10 22-29 29 8 Атырау 21 7 7 7 24-25 28 9 Аксу Ак 21 8 2 11 24-32 26 10 Тараз 21 6 7 8 24-23 25 11 Туран 21 5 9 7 20-26 24 12 Кызыл-Жар 21 5 7 9 24-26 22 13 Акжайык 21 6 4 11 16-25 22 14 Махтаарал 21 4 6 11 18-35 18 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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