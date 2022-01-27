К вратарю европейской сборной присматриваются клубы из Казахстана - источник

К голкиперу сборной Беларуси Александру Гутору проявляют интерес казахстанские клубы. Об этом сообщает белорусский инсайдер Владислав Татур.

"К Гутору присматриваются клубы из Казахстана, но финансовые возможности клубов из этой страны не те, что раньше. Из возможных опций называют "Оренбург" Марцеля Лички, а вот во "Львове", где сейчас трудятся Олег Дулуб и Василий Хомутовский, вратаря ждать не стоит", - пишет он в своем материале.

Последним клубом 32-летнего вратаря был солигорский "Шахтер". Также на родине играл за "Динамо-Брест", "Динамо-Минск", БАТЭ, а еще за российские "Тосно", "Оренбург" и украинский "Черноморец" (Одесса).

Кроме того, защищал цвета молодежной и олимпийской сборных Беларуси. В национальную команду вызывается с 2013 года.

Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 600 тысяч евро.