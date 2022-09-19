Вратарь записал обращение после "носилок" в матче с "Кайратом"

Вратарь "Турана" Ержан Токотаев получил травму в матче 19-го тура чемпионата Казахстана по футболу с "Кайратом", а затем записал обращение о своем состоянии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Игра в Туркестане завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей, а Токотаев покинул поле на носилках.
"Как многие знают, не так давно я получил травму, - рассказывает футболист. - После столкновения с нападающим пришлось покинуть поле. Хотел бы сказать большое спасибо за поддержку. Особенно, медицинский штаб за оказанную помощь.
Было приятно читать ваши пожелания. Сейчас со мной все хорошо. Я приступил к индивидуальным тренировкам и скоро вернусь в общую группу".
Вратаря "Турана" унесли с поля на носилках в матче с "Кайратом"
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