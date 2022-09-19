Вратарь записал обращение после "носилок" в матче с "Кайратом"

Вратарь "Турана" Ержан Токотаев получил травму в матче 19-го тура чемпионата Казахстана по футболу с "Кайратом", а затем записал обращение о своем состоянии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра в Туркестане завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей, а Токотаев покинул поле на носилках.

"Как многие знают, не так давно я получил травму, - рассказывает футболист. - После столкновения с нападающим пришлось покинуть поле. Хотел бы сказать большое спасибо за поддержку. Особенно, медицинский штаб за оказанную помощь.

Было приятно читать ваши пожелания. Сейчас со мной все хорошо. Я приступил к индивидуальным тренировкам и скоро вернусь в общую группу".

Вратаря "Турана" унесли с поля на носилках в матче с "Кайратом"

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 20 13 3 4 29-19 42 2 Астана 20 11 4 5 43-19 37 3 Тобол 20 10 5 5 36-26 35 4 Шахтер 20 9 3 8 29-24 30 5 Кайрат 20 8 6 6 25-26 30 6 Ордабасы 20 9 2 9 29-29 29 7 Атырау 20 7 7 6 24-23 28 8 Аксу Ак 20 8 2 10 24-31 26 9 Каспий 20 8 2 10 21-29 26 10 Тараз 20 6 7 7 24-22 25 11 Кызыл-Жар 20 5 7 8 23-24 22 12 Туран 19 5 7 7 17-23 22 13 Акжайык 19 5 3 11 12-23 18 14 Махтаарал 20 3 6 11 17-35 15 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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