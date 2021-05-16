Вратарь "Астаны" довел сухую серию в КПЛ до 500 минут

Сухая серия 33-летнего вратаря "Астаны" Дмитрия Непогодова составляет 500 минут, сообщает KazFootball.kz.
Последний раз вратарь столичной команды пропускал 18 апреля 2021 года после удара защитника "Кызыл-Жара" Алибека Касыма. Дмитрий Непогодов в нынешнем сезоне отыграл шестой матч на "ноль".
Действующие вратарские "сухие" серии:
1. Дмитрий Непогодов ("Астана") - 500 минут.
2. Андрей Пасеченко ("Туран") - 281.
3. Егор Цуприков ("Шахтер"/"Тобол") - 196.
4. Джурахон Бабаханов ("Тараз") - 112.
5-6. Сергей Литовченко ("Акжайык") - 101.
5-6. Алмат Бекбаев ("Жетысу"/"Кызыл-Жар") - 101.
7. Илья Караваев ("Акжайык") - 96.
8-9. Мирослав Лобанцев ("Кызыл-Жар") - 90.
8-9. Арам Айрапетян ("Атырау") - 90.
Рекорд чемпионатов Казахстана принадлежит вратарю "Кайрата" Сергею Бойченко, который в 2005-2006 годах не пропускал на протяжении 921 минуты.
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!