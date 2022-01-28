Воспитанник "Зенита" едет в Казахстан

Футболист из ФНЛ (второй по силе дивизион России) едет в чемпионат Казахстана, сообщает телеграм-канал "ФНЛ с Ильевым".
Отмечается, что защитник Николай Тарасов, об уходе которого сообщил "Велес", близок к переходу в уральский "Акжайык".
В текущем сезоне 23-летний футболист провел за московскую команду 17 матчей, забив один мяч.
Тарасов - воспитанник академии "Зенита", большую часть карьеры провел во втором дивизионе России.
Напомним, "Акжайык" занял девятое место в КПЛ-2021. Команда проводит сборы в Турции.