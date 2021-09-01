Воспитанник ЦСКА ушел из клуба КПЛ

Российский защитник Лайонел Адамс ушел из туркестанского "Турана". Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

Отмечается, что клуб из Туркестанской области нашел замену Адамсу в лице кыргызского футболиста Тамерлана Козубаева, который на днях был заявлен клубом под 3-м номером.

27-летний Адамс, являющийся воспитанником московского ЦСКА, пополнил состав "Турана" в зимнее межсезонье. В рамках чемпионата Казахстана сыграл 15 матчей, голами не отметился.

Карьеру Адамс может продолжить в одном из клубов российской ФНЛ.

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