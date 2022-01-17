Воспитанник "Шахтера" объявил об уходе после 10 лет в клубе

Казахстанский футболист Жан-Али Пайруз покинул "Шахтер". Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. При этом не уточнил, в какой команде продолжит карьеру.

"Хочу сказать спасибо за все. Я в этом клубе с 12 лет и болею за "Шахтер" всю свою жизнь. С моих первых шагов в футболе и походов на стадион у меня всегда была мечта надеть оранжевую футболку и защищать честь Караганды. Играть за такой большой клуб - это большая честь для меня, и каждый раз, выходя на поле, я был счастлив, горд и оставлял все на поле ради победы.

Хочу выразить огромную благодарность тренерам, руководству и абсолютно всей администрации клуба. А также болельщикам, которые поддерживали клуб и меня на протяжении всего времени. Большое спасибо! Я никогда не смогу достаточно вас отблагодарить.

Я всегда буду любить этот клуб. Я не прощаюсь, ведь это футбол, и никогда не знаешь, что произойдет завтра. До встречи, Караганда!" - написал он.

Напомним, что 22-летний Пайруз в КПЛ также играл за "Каспий". Кроме того, привлекался в юношеские и молодежную сборные Казахстана.