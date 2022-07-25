Воспитанник "Оле Бразил" сделал неожиданный выбор в карьере

25-летний казахстанский нападающий Едиге Оралбай покинул "Махтаарал" и перешел в "Жетысу", выступающий в первом дивизионе, сообщает KazFootball.kz.
Отметим, что это уже четвертый игрок, который перешел в "Жетысу" из "Махтаарала" в этом сезоне. Ранее "семиреченцы" подписали Ерболата Рустемова, Ильяса Амирсеитова и Алиби Тузакбаева.
Едиге Оралбай - воспитанник южноказахстанского футбола и бразильской академии "Оле Бразил". Он выступал за "Махтаарал" с апреля прошлого года. В текущем сезоне он провел 7 матчей без результативных действий.
Всего за "Махтаарал", который борется за выживание в КПЛ, он сыграл 82 матча, в которых забил 13 голов и отдал 16 ассистов.
Напомним, что он ранее также защищал цвета атакентцев с 2017 по 2018 и с 2019 по 2020 год. Помимо "Махтаарала", в Казахстане известен по выступлениям за "Байтерек", "Акжайык" и "Жетысу".
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