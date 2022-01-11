Воспитанник московского "Спартака" близок к переходу в клуб КПЛ

Защитник Кирилл Маляров с большой долей вероятности продолжит карьеру в карагандинском "Шахтере", сообщает "Матч ТВ".

В его услугах заинтересован главный тренер команды Магомед Адиев, который намерен пригласить еще несколько россиян.

Последним клубом Малярова был "Нижний Новгород", за который он провел 34 матча в ФНЛ-2020/21.

Летом 24-летний защитник был на сборе "Нижнего", но не устроил Александра Кержакова. В свою очередь на предложения от "Торпедо" и "Енисея" он не отреагировал.

Маляров - воспитанник футбольной академии московского "Спартака". Затем перебрался в молодежную команду нижегородской "Волги". В России также играл за "Динамо-2", "Олимпиец", "Ротор", за границей - за белорусскую "Белшину".

"Шахтер" завершил минувший сезон в чемпионате Казахстана на седьмом месте. Кроме того, команда дошла до раунда плей-офф Лиги конференций, преодолев три квалификационные стадии.