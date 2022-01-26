Воспитанник киевского "Динамо" проходит просмотр в казахстанском клубе

Опытный украинский вратарь Константин Махновский после расторжения контракта с "ВПК-Агро" может продолжить карьеру в Казахстане, сообщает Meta-ratings.com.ua. Сейчас 33-летний воспитанник академии киевского "Динамо" находится в Турции, где проходит сборы с "Акжайыком".

Главным тренером уральской команды работает украинский специалист Владимир Мазяр, а за подготовку вратарей в "Акжайыке" отвечает его соотечественник Геннадий Жилкин.

В нынешнем сезоне Махновский провел 12 матчей за "ВПК-Агро" в первой лиге и два - в Кубке Украины.

Прежде голкипер выступал также за польские ЛКС и "Легию", играл на родине за "Оболонь", "Севастополь", "Сумы", "Десну" и "Олимпик", в Азербайджане - за "Ряван" и в Латвии за "Вентспилс".

"Акжайык" занял девятое место в КПЛ-2021. Команда проводит сборы в Турции, где в первом спарринге уступила сербскому "Напредаку" (0:1).