Воспитанник "Кайрата" рассказал о сорвавшемся трансфере в Испанию

Акмаль Бахтияров прошедший академию "Кайрата", а ныне выступающий за "Ордабасы", вспомнил, как едва не перешел в один из испанских клубов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

После ухода из "Кайрата" полузащитник пробовал свои силы в России и Армении, но также в определенный период мог оказаться в испанском футболе.

"Это все было реально на сто процентов. Не помню название команды, но это не Ла Лига и не Сегунда, наверное, третий дивизион, я готов был ехать, можно даже сказать, умолял, чтобы это случилось. К сожалению, по ряду причин не сложилось", - отметил Бахтияров.

В ближайшее время читайте развернутое интервью футболиста корреспонденту Vesti.kz, в котором он расскажет, как воспринял критику Кайрата Боранбаева в свой адрес, в чем оказался сумасшедшим Александр Кокорин и за что Григорий Бабаян убрал его из "Тобола".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 20 13 3 4 29-19 42 2 Астана 20 11 4 5 43-19 37 3 Тобол 20 10 5 5 36-26 35 4 Шахтер 20 9 3 8 29-24 30 5 Кайрат 20 8 6 6 25-26 30 6 Ордабасы 20 9 2 9 29-29 29 7 Атырау 20 7 7 6 24-23 28 8 Аксу Ак 20 8 2 10 24-31 26 9 Каспий 20 8 2 10 21-29 26 10 Тараз 20 6 7 7 24-22 25 11 Кызыл-Жар 20 5 7 8 23-24 22 12 Туран 19 5 7 7 17-23 22 13 Акжайык 19 5 3 11 12-23 18 14 Махтаарал 20 3 6 11 17-35 15 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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