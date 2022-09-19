Воспитанник "Кайрата" рассказал о сорвавшемся трансфере в Испанию

Акмаль Бахтияров прошедший академию "Кайрата", а ныне выступающий за "Ордабасы", вспомнил, как едва не перешел в один из испанских клубов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
После ухода из "Кайрата" полузащитник пробовал свои силы в России и Армении, но также в определенный период мог оказаться в испанском футболе.
"Это все было реально на сто процентов. Не помню название команды, но это не Ла Лига и не Сегунда, наверное, третий дивизион, я готов был ехать, можно даже сказать, умолял, чтобы это случилось. К сожалению, по ряду причин не сложилось", - отметил Бахтияров.
В ближайшее время читайте развернутое интервью футболиста корреспонденту Vesti.kz, в котором он расскажет, как воспринял критику Кайрата Боранбаева в свой адрес, в чем оказался сумасшедшим Александр Кокорин и за что Григорий Бабаян убрал его из "Тобола".
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