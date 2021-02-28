Воспитанник "Кайрата" подписал контракт с клубом КПЛ

ФК "Акжайык" объявил о заключении контракта с воспитанником "Кайрата" Вячеславом Швыревым, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу уральского клуба.
20-летний нападающий Швырев дебютировал в профессиональном футболе в 2018 году в составе "Кайрата". В марте 2018 года забил свой первый гол в премьер-лиге в матче против "Шахтера". Всего в КПЛ провел 19 матчей, забил два гола и отдал голевую передачу. Прошедший год провел в составе фарм-клуба "Кайрат-Жастар" (11 матчей, три гола).
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