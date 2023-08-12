Воспитанник двукратного чемпиона Нидерландов будет играть в КПЛ

"Аксу" на официальном сайте ПФЛК внес в заявку на сезон 29-летнего нидерландского полузащитника Маилсона Лима Дуарте, сообщает KazFootball.kz.
Игрок начинал карьеру в молодежной команде "АДО Ден Хааг". Далее выступал за нидердандские "Фортуна Ситтард", "Дордрехт", румынский "Вииторул", "Дибба Аль Хисн" из ОАЭ. Последним клубом полузащитника был "Арарат-Армения". За три сезона в армянском клубе Маилсон Лима Дуарте сыграл 125 матчей, забил 41 гол и отдал 30 голевых передач.
Играет на позиции левого полузащитника. TransferMarkt оценивает стоимость игрока в 350 тысяч евро. Игрок уже включен в заявку "Аксу" на сезон под номером 7 и может сыграть в завтрашнем матче 19-го тура Премьер-лиги против "Актобе".
Добавим, что "АДО Ден Хааг" дважды выигрывал чемпионат Нидерландов.
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