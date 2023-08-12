Воспитанник двукратного чемпиона Нидерландов будет играть в КПЛ

"Аксу" на официальном сайте ПФЛК внес в заявку на сезон 29-летнего нидерландского полузащитника Маилсона Лима Дуарте, сообщает KazFootball.kz.

Игрок начинал карьеру в молодежной команде "АДО Ден Хааг". Далее выступал за нидердандские "Фортуна Ситтард", "Дордрехт", румынский "Вииторул", "Дибба Аль Хисн" из ОАЭ. Последним клубом полузащитника был "Арарат-Армения". За три сезона в армянском клубе Маилсон Лима Дуарте сыграл 125 матчей, забил 41 гол и отдал 30 голевых передач.

Играет на позиции левого полузащитника. TransferMarkt оценивает стоимость игрока в 350 тысяч евро. Игрок уже включен в заявку "Аксу" на сезон под номером 7 и может сыграть в завтрашнем матче 19-го тура Премьер-лиги против "Актобе".

Добавим, что "АДО Ден Хааг" дважды выигрывал чемпионат Нидерландов.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42 2 Астана 18 12 3 3 23-14 39 3 Актобе 18 11 5 2 35-17 38 4 Кайрат 18 8 5 5 33-28 29 5 Кызылжар 17 9 2 6 18-15 29 6 Атырау 19 7 6 6 21-22 27 7 Тобол 16 8 2 6 19-20 26 8 Кайсар 18 7 3 8 20-20 24 9 Жетысу 19 7 3 9 19-27 24 10 Шахтер 18 5 4 9 21-25 19 11 Окжетпес 18 5 2 11 16-24 17 12 Каспий 19 3 5 11 20-32 14 13 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12 14 Аксу Пв 18 3 2 13 15-32 11 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ