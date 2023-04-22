Видеообзор матча сенсационного лидера и аутсайдера чемпионата Казахстана

Лидер КПЛ-2023 петропавловский "Кызыл-Жар" сыграл вничью с "Каспием" в матче седьмого тура КПЛ-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра, проходившая на домашнем поле "Кызыл-Жар", завершилась со счетом 1:1. На третьей минуте матча хозяева вышли вперед благодаря голу Тамаза Макацарии. Однако "Каспий" смог отыграться на 16-й минуте, когда Алексей Залеский забил мяч с пенальти.

Этот результат стал первым для "Кызыл-Жар", который до этого выиграл все шесть предыдущих матчей. Несмотря на это, команда из Петропавловска все еще лидирует в турнирной таблице, имея на своем счету 19 очков. "Каспий" набрал четыре балла и пока находится не на последнем месте в турнирной таблице.

Представляем вашему вниманию видеообзор матча:

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Кызылжар 7 6 1 0 10-2 19 2 Актобе 6 4 1 1 16-6 13 3 Ордабасы 6 4 1 1 14-6 13 4 Астана 6 4 0 2 8-8 12 5 Кайрат 6 3 2 1 14-8 11 6 Кайсар 6 3 1 2 10-7 10 7 Тобол 6 3 1 2 8-8 10 8 Окжетпес 6 3 0 3 10-8 9 9 Атырау 6 2 1 3 5-12 7 10 Шахтер 6 1 1 4 8-11 4 11 Жетысу 6 1 1 4 4-10 4 12 Каспий 7 1 1 5 7-15 4 13 Аксу Пв 6 1 1 4 6-14 4 14 Мактаарал 6 1 0 5 4-9 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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