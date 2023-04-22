Видеообзор матча сенсационного лидера и аутсайдера чемпионата Казахстана

Лидер КПЛ-2023 петропавловский "Кызыл-Жар" сыграл вничью с "Каспием" в матче седьмого тура КПЛ-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Игра, проходившая на домашнем поле "Кызыл-Жар", завершилась со счетом 1:1. На третьей минуте матча хозяева вышли вперед благодаря голу Тамаза Макацарии. Однако "Каспий" смог отыграться на 16-й минуте, когда Алексей Залеский забил мяч с пенальти.
Этот результат стал первым для "Кызыл-Жар", который до этого выиграл все шесть предыдущих матчей. Несмотря на это, команда из Петропавловска все еще лидирует в турнирной таблице, имея на своем счету 19 очков. "Каспий" набрал четыре балла и пока находится не на последнем месте в турнирной таблице.
Представляем вашему вниманию видеообзор матча:
Загрузка матч-центра...
Реклама