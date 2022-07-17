Вайсс высказался о работе Бердыева в "Кайрате"

Экс-тренер "Кайрата" Владимир Вайсс охарактеризовал стиль игры другого бывшего наставника алматинцев Курбана Бердыева. Его слова приводит "Чемпионат".
– Вы работали в "Кайрате" с очень интересным президентом Боранбаевым, тоже Кайратом. Так вот, Курбан Бердыев разошелся с ним во взглядах на футбол. С его слов, Боранбаев настаивал на "игре против мяча", а не с мячом, в некоем стиле Рангника. Вы с таким сталкивались?
– Нет. И я не помню, чтобы Курбан играл в прессинг, он всегда строил закрытый футбол. Да, у него был хороший контроль мяча, но на первом плане все равно стояли оборона и контратаки. Его необычная на тот момент система с пятью защитниками заработала в "Рубине", дала результат. Это очень умный, опытный тренер. Быть может, что-то поменялось в плане футбольного мировоззрения.
Бердыев возглавлял "Кайрат" с сентября 2021 года по июнь 2022-го. За этот период алматинский клуб впервые выступил в групповой стадии еврокубков и выиграл Кубок Казахстана.
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