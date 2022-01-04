 5jofRIEeCy8QIcqCeINw4oz1aQtwzWHjfzFvCbsY
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Определен лучший спортсмен 2021 года Хочешь iPhone 13 Pro Max?
Бокс Футбол Хоккей Футзал Единоборства Теннис Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Вагнер Лав заинтересовал лидера чемпионата Дании

Вагнер Лав заинтересовал лидера чемпионата Дании
©ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Бразильский журналист Фабио Алейшо в своем твиттере прокомментировал информацию о переходе экс-игрока "Кайрата" Вагнера Лава в датский "Мидтьюлланд", сообщает KazFootball.kz.

"Вагнер Лав может продолжить карьеру в составе лидера чемпионата Дании – "Мидтьюлланда". Интерес есть с обеих сторон. "Химки" также хотели бы трансфера форварда", – пишет журналист.

Напомним, что бразильский форвард покинул "Кайрат" после двух сезонов, проведенных в Казахстане. Вместе с алматинским клубом Вагнер выиграл чемпионат Казахстана и Кубок страны. Всего за "Кайрат" бразилец сыграл 57 матчей, в которых забил 27 голов и отдал 20 голевых передач.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Лав Вагнер Бразилия Кайрат ФК Дания

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 23:06
Футбол
Вагнер Лав заинтересовал лидера чемпионата Дании Вагнер Лав заинтересовал лидера чемпионата Дании
Сегодня , 21:27
Футбол
Футболист сборной Казахстана вернется в "Астану" Футболист сборной Казахстана вернется в "Астану"
Сегодня , 20:41
Футбол
"Астану" официально покинул экс-голкипер сборной Казахстана, а "Шахтер" расстался с девятью футболистами "Астану" официально покинул экс-голкипер сборной Казахстана, а "Шахтер" расстался с девятью футболистами
Сегодня , 18:49
Футбол
Стала известна дата первого сбора "Кайрата" Стала известна дата первого сбора "Кайрата"
Сегодня , 16:26
Футбол
Участник Лиги чемпионов от Казахстана продлил контракт с игроком сборной Участник Лиги чемпионов от Казахстана продлил контракт с игроком сборной
Сегодня , 16:02
Футбол
"Актобе" покинул один из старожилов команды "Актобе" покинул один из старожилов команды
Сегодня , 14:11
Футбол
Вызывавшийся в сборную Казахстана футболист может пополнить состав новичка КПЛ Вызывавшийся в сборную Казахстана футболист может пополнить состав новичка КПЛ
Сегодня , 13:21
Футбол
Стали известны бюджет "Актобе" и ситуация с лидерами Стали известны бюджет "Актобе" и ситуация с лидерами
Сегодня , 13:00
Футбол
Неудачник КПЛ расстался с двумя легионерами Неудачник КПЛ расстался с двумя легионерами
Сегодня , 10:48
Футбол
Футболист с опытом игры за сборную определился со своим будущим после ухода из клуба КПЛ Футболист с опытом игры за сборную определился со своим будущим после ухода из клуба КПЛ
Сегодня , 09:59
Футбол
Европейский клуб подписал нападающего из чемпионата Казахстана Европейский клуб подписал нападающего из чемпионата Казахстана
Сегодня , 08:59
Футбол
УЕФА отметил достижение "Кайрата" в Лиге конференций УЕФА отметил достижение "Кайрата" в Лиге конференций
Сегодня , 08:08
Футбол
Игрок европейской сборной заинтересовал "Актобе". На него также претендовал клуб РПЛ Игрок европейской сборной заинтересовал "Актобе". На него также претендовал клуб РПЛ
Вчера , 21:29
Футбол
Футболист сборной Казахстана определился с клубом на новый сезон Футболист сборной Казахстана определился с клубом на новый сезон
Вчера , 20:58
Футбол
Стало известно о будущем ушедшего из "Кайрата" лидера Стало известно о будущем ушедшего из "Кайрата" лидера
Вчера , 20:05
Футбол
Участник еврокубков от Казахстана остался без лидера Участник еврокубков от Казахстана остался без лидера
Вчера , 17:32
Футбол
У "Астаны" появился конкурент в борьбе за бразильского футболиста У "Астаны" появился конкурент в борьбе за бразильского футболиста
Вчера , 16:59
Футбол
Казахстанский футболист отправился в европейский клуб Казахстанский футболист отправился в европейский клуб
Вчера , 15:10
Футбол
Казахстанский футбольный клуб расстался с чемпионским составом Казахстанский футбольный клуб расстался с чемпионским составом
Вчера , 14:47
Футбол
Еще один футболист покинул состав "Атырау" Еще один футболист покинул состав "Атырау"
Вчера , 12:48
Футбол
Защитник "Атырау" перешел в клуб из Узбекистана Защитник "Атырау" перешел в клуб из Узбекистана
Вчера , 10:40
Футбол
Легионер объявил об уходе из "Астаны" Легионер объявил об уходе из "Астаны"
2 января, 21:05
Футбол
"Кайсар" после вылета из КПЛ расстался с двумя легионерами "Кайсар" после вылета из КПЛ расстался с двумя легионерами
2 января, 19:26
Футбол
Экс-форвард "Кайрата" Эсеола может вернуться в Казахстан Экс-форвард "Кайрата" Эсеола может вернуться в Казахстан
2 января, 19:00
Футбол
"Астана" объявила об уходе двух легионеров "Астана" объявила об уходе двух легионеров
2 января, 16:59
Футбол
"Тобол" расстался с тремя ведущими легионерами "Тобол" расстался с тремя ведущими легионерами
2 января, 15:54
Футбол
"Вопрос с инфраструктурой решим в течение трех лет". Руководитель "Астаны" - о долгах и строительстве стадиона "Вопрос с инфраструктурой решим в течение трех лет". Руководитель "Астаны" - о долгах и строительстве стадиона
2 января, 14:03
Футбол
"Шахтер" расстался еще с четырьмя игроками "Шахтер" расстался еще с четырьмя игроками
2 января, 13:30
Футбол
Названа дата старта нового футбольного сезона в Казахстане. Подробности Названа дата старта нового футбольного сезона в Казахстане. Подробности
2 января, 12:01
Футбол
"Хотим, чтобы наши выпускники играли в самых известных клубах мира". В "Астане" рассказали о зарплатах и уходе легионеров "Хотим, чтобы наши выпускники играли в самых известных клубах мира". В "Астане" рассказали о зарплатах и уходе легионеров
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus