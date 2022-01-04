Вагнер Лав заинтересовал лидера чемпионата Дании

Бразильский журналист Фабио Алейшо в своем твиттере прокомментировал информацию о переходе экс-игрока "Кайрата" Вагнера Лава в датский "Мидтьюлланд", сообщает KazFootball.kz.

"Вагнер Лав может продолжить карьеру в составе лидера чемпионата Дании – "Мидтьюлланда". Интерес есть с обеих сторон. "Химки" также хотели бы трансфера форварда", – пишет журналист.

Напомним, что бразильский форвард покинул "Кайрат" после двух сезонов, проведенных в Казахстане. Вместе с алматинским клубом Вагнер выиграл чемпионат Казахстана и Кубок страны. Всего за "Кайрат" бразилец сыграл 57 матчей, в которых забил 27 голов и отдал 20 голевых передач.