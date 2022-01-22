В "Таразе" убрали экс-футболиста молодежной сборной Казахстана

В молодежной команде "Тараза" сменился тренерский штаб после прихода в клуб нового руководства, сообщает Meta-ratings.kz.

Старшим тренером команды назначен Фархад Мирсалимбаев, уже работавший на этой должности в 2020 году. Помогать ему будет экс-игрок "Кайрата" и "Иртыша" Владимир Яковлев, а тренером по вратарям остается Кайсар Турсунбаев.

Ранее старшим тренером "Тараз М" был экс-игрок молодежной сборной Казахстана Ерзат Кенбаев, забивавший в ворота Испании в 2008 году. Ему помогал 58-летний специалист Аскар Кушикбаев.

В прошлом сезоне команда заняла восьмое место в конференции "Юго-Запад" второй лиги.