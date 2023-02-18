В "Шахтере" приняли решение по боснийскому футболисту

21-летний боснийский защитник Эмир Мулаосманович, не достигнув договоренностей с "Шахтером", покинул расположение карагандинской команды. Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

Мулаосманович несколько дней проходил просмотр в составе "горняков" и принял участие в двух контрольных матчах, после чего клуб решил его не подписывать.

Ранее он выступал у себя на родине за "Железничар", "Сараево" и "Фамос".

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Первый тур нового сезона КПЛ пройдет 4-5 марта. "Шахтер" сыграет на выезде с "Астаной".

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