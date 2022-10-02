В "Ордабасы" высказались о победе в матче КПЛ над "Атырау"

Главный тренер "Ордабасы" Александр Седнев прокомментировал победу над "Атырау" в 21-м туре КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу шымкентского клуба.
"Ордабасы" накануне обыграл "нефтяников" в домашнем матче со счетом 2:0.
"Сегодня была одна из самых тяжелых побед. Мы поздно собрались вместе, буквально накануне игры присоединились сборники. Я знаю, как ребятам было очень тяжело, проходил процесс акклиматизации. Выиграли сегодня в большей степени на морально-волевых качествах. Хочу поблагодарить своих футболистов в первую очередь за то, что они были едины и на поле, и ребята, которые были в резерве. В самый тяжелый момент наша скамейка фактически усилила давление и в концовке отодвинула игру от наших ворот. Нам удалось добиться очень важной домашней победы, мы давно не выигрывали дома, это немного довлело над нами в такой непростой период. Надеюсь, что команда будет стремиться к своей задаче максимум и хочется, чтобы мы достойно провели концовку чемпионата и борьбу за кубок. Мы верим в себя и будем стараться сделать все, чтобы быть успешными на двух фронтах", - заявил Седнев.
"Ордабасы" после этой победы вошел в топ-4 КПЛ.
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