В клубе КПЛ определились с новым тренером

Кокшетауский "Окжетпес" планирует довериться казахстанскому специалисту Андрею Ферапонтову. Об этом сообщает Meta-ratings.kz.
Ранее клуб покинул россиянин Сергей Попков, возглавивший волгоградский "Ротор".
Вместо него команду в качестве исполняющего обязанности главного тренера принял Ферапонтов, работавший в штабе "синегорцев". Молодому тренеру дадут шанс и не станут искать нового наставника.
До этого Ферапонтов уже работал в "Окжетпесе". Также он трудился в "Мактаарале", национальной и молодежной сборных Казахстана.
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